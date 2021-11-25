В метро запустили поезд в честь 10-летия электронных госуслуг в Москве

На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена начал курсировать тематический поезд, посвященный 10-летию предоставления в Москве электронных госуслуг. Об этом в четверг, 25 ноября, говорится на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.

Как отметила заместитель мэра Наталья Сергунина, Москва первой в России стала предоставлять государственные услуги онлайн. С 2011 года ими в столице воспользовались более 2 млрд раз.

«Сегодня 14,4 млн человек зарегистрированы на городском портале mos.ru. С его помощью можно записаться к врачу, оплатить коммунальные услуги, подать заявку на субсидию для бизнеса. Теперь у москвичей есть еще один удобный способ познакомиться со всем спектром цифровых услуг и сервисов — в тематическом поезде по пути на работу, учебу или встречу», — рассказала Сергунина.

Отмечается, что если в 2011 году горожане воспользовались электронными услугами и сервисами всего 57 тыс. раз, то по итогам 2020-го этот показатель превысил 400 млн.

Работа над оформлением тематического поезда велась вместе с киностудиями «Мосфильм» и «Ленфильм». За основу были взяты сцены из отечественных фильмов, крылатые фразы и диалоги, которые наглядно показывают пользу цифровых возможностей Москвы в типовых жизненных ситуациях.

Кроме того, на экранах вагонов тематического поезда транслируются ролики о цифровой экосистеме столицы. Так, горожане узнают, как технологии помогают снижать потребление воды и улучшают работу московских библиотек.

«Для нас уже стало доброй традицией запускать тематические поезда, приуроченные к важным событиям. Сегодня мы запускаем поезд к 10-летию московских электронных услуг. Благодаря порталу mos.ru жители столицы имеют возможность получить онлайн государственные услуги и сервисы во всех основных сферах жизни, в том числе в сфере транспорта. Больше узнать о госуслугах и цифровых возможностях, доступных москвичам, смогут пассажиры Серпуховско-Тимирязевской линии — здесь поезд будет курсировать шесть месяцев», — пояснил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.