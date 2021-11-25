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Мишустин призвал к обеспечению равного доступа к вакцинам от коронавируса

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Победа над COVID-19 во всем мире возможна только при обеспечении равного доступа к вакцинам от инфекции. Об этом 25 ноября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках форума «Азия — Европа» (АСЕМ).

«За год «Спутник V» полностью оправдал себя»
Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург — об эффективности вакцины, ее испытаниях на подростках и назальной прививке

«Борьба с COVID продолжается. Чтобы она была успешной, необходимо предоставить равный доступ к вакцинам, устранить препятствия для поставок безопасных и эффективных препаратов. АСЕМ не может оставаться в стороне от решения этих вопросов», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что Россия принимает системные меры для защиты здоровья российских граждан и одновременно помогает бороться с коронавирусной инфекцией соседям по Евразии, государствам Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Премьер-министр отметил, что российский препарат «Спутник V» прошел серьезные проверки и был зарегистрирован в семидесяти странах. При этом Россия оказывает поддержку в организации производства этой вакцины за рубежом.

Так, 25 марта в Белоруссии начался промышленный выпуск «Спутника V». Сообщалось, что процесс осуществляется на основе полупродукта российской компании АО «Генериум», все необходимые работы уже выполнены.

24 ноября стало известно, что инспекция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию в рамках процедуры одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» ожидается в декабре.

12 ноября помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао сообщила, что организация рассчитывает в ближайшее время получить полные данные по российской вакцине «Спутник V». По ее словам, стороны также обсудят визиты экспертов ВОЗ в Институт имени Гамалеи и на предприятия производства препарата.

В тот же день президент России Владимир Путин призвал как можно скорее признать сертификаты о вакцинации от коронавируса в мире. Также российский лидер подчеркнул, что ВОЗ могла бы ускорить признание вакцин и препаратов от COVID-19.

Ранее в тот день в Еврокомиссии (ЕК) «Известиям» рассказали, что Россия готова подать официальную заявку о признании эквивалентности своих и европейских сертификатов о вакцинации против коронавируса. Отмечается, что Москва уже представила необходимые документы для взаимного признания COVID-паспортов.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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