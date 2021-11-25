В Интерполе избрали нового главу

Генерал из ОАЭ Ахмад Насер ар-Раиси был избран на пост президента Интерпола. Об этом 25 ноября сообщает организация в Twitter.

«Господин Ахмад Насер ар-Раиси из Объединенных Арабских Эмиратов был избран на пост президента (на четырехлетний срок)»,— говорится в сообщении.

С 2018 года эту должность занимал Ким Чжон Ян из Южной Кореи.

Ранее, 5 октября, глава Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Александр Прокопчук сообщил о намерении покинуть пост по собственному желанию.

Прокопчук был главой НЦБ Интерпола с 2011 года, занимал должность вице-президента Международной организации уголовной полиции, в 2018 году стал первым кандидатом от России на пост президента Интерпола.

Интерпол был основан в 1923 году. В настоящее время его членами являются 194 государства. В каждом из них в структуре правоохранительных органов созданы Национальные центральные бюро (НЦБ), которые курируют взаимодействие с другими странами.

Сфера деятельности Интерпола связана исключительно с расследованием уголовных дел. Основные направления — сбор и анализ информации о преступниках и преступлениях международного характера, розыск преступников и пропавших без вести, а также похищенного имущества.