Просто хотелось пожить: Род Стюарт в камзоле и Брайан Уилсон за роялем

В последний месяц осени модная публика слушала и обсуждала новейший альбом Адели. Впрочем, у нас британской диве предпочли звезд местного «розжига» вроде Инстасамки и Big Baby Tape. Однако и рэп-патриоты, и поп-космополиты вполне могли упустить менее раскрученные новинки месяца, а их было немало, в том числе и в России. «Известия» представляют самые интересные альбомы ноября, которые вы, возможно, забыли послушать.

Rod Stewart

The Tears Of Hercules

После череды откровенно невнятных альбомов в 1990-е и коммерчески успешных, но не всем понравившихся пяти томов американской песенной классики патриарх рок-хулиганства начал возвращаться в форму в 2013 году с пластинкой Time. Нынешний, 32-й по счету студийный альбом наглядно показывает, что в свои без малого 77 Стюарт не потерял ни знаменитого хриплого фальцета, ни чувства юмора и самоиронии . В клипе к первому синглу с альбома, кантри-роковой One More Time, он гуляет вокруг Букингемского дворца в небрежно распахнутом придворном камзоле (Стюарт был возведен в рыцарское достоинство пять лет назад) в компании соблазнительного вида блондинок, годящихся ему во внучки.

Впрочем, и без блондинок новая работа Стюарта слушается на одном дыхании, как, похоже, она была и записана. Давний соавтор и клавишник певца Кевин Сэвигар обеспечил легкость подачи материала, на сей раз почти безупречного — от игриво-танцевальной Gabriella и тяжелого фанка Kookooaramabama до лирической заглавной баллады, сочиненной американцем Марком Джорданом, когда-то обеспечившим один из главных хитов Стюарта Rhythm Of My Heart», и блестящей версии These Are My People Джонни Кэша. В музыкальном плане старому моду Роду удалось реанимировать прославивший его в 1970-е поп-рок в духе альбомов Atlantic Crossing и A Night On the Town. Пожалуй, новая работа может встать с этими классическими работами если не рядом, то только чуть-чуть позади.

Deap Vally

Marriage

Проверенный факт, в который верится с трудом, — участницы этого гаражного дуэта познакомились десяток лет назад на курсах вязания крючком. Сложилось ли в дальнейшем у Линдси Трой (гитара, вокал) и Джули Эвардс (ударные) с изготовлением свитеров и шарфов, история умалчивает, но с рок-карьерой все пошло, как и положено в их родной Калифорнии, — жарко, всерьез и надолго.

Третий лонгплей Deap Vally — вновь коллекция неистовых рок-боевиков, с риффами, которым позавидовал бы и Слэш, и уровнем шума, сравнимым с гигантами нойз-рока Sonic Youth. Впрочем, в инструментовке появились неожиданные синтезаторы, а Линдси временами умеряет пыл и переходит с искаженного электроникой крика на почти соуловые рулады. Пожалуй, одна из лучших вещей в альбоме — коллаборация с Пичиз и КейТи Танстолл High Horse, в которой виртуозная гитара и неистовая перкуссия удачно дополняется фанковым басом и агрессивным речитативом.

Dave Gahan & Soulsavers

Impostor

Depeche Mode часто по инерции числят по ведомству едва ли молодежной музыки, однако ж первый свой альбом они выпустили ровно 40 лет назад. Люди подходящего возраста могут спроецировать этот факт на воспоминания, как воспринимались, скажем, The Beatles в середине нулевых: временной разрыв тот же самый. Однако «битлов» к тому времени осталось уже лишь двое, а «депеша», слава богу, электроники, живы и весьма активны — вот свой третий сольный альбом выпустил бессменный вокалист группы из Бэзилдона Дэйв Гаан. Но если его коллега по группе Мартин Гор весной порадовал поклонников причудливой инструментальной пластинкой, то Гаан сосредоточился на песенном материале, причем заимствованном.

12 композиций разной степени мрачности и известности — нобелиат Дилан, великий канадец Нил Янг, легендарный блюзмен Элмор Джеймс, британская альт-дива Пи Джей Харви. Гаан и помогающий ему дуэт Soulsavers обращаются с материалом бережно, не перебарщивая с электронными ухищрениями и экзотическим звучанием. Особенно это заметно в трогательной, хрупкой версии знаменитой Smile на музыку Чарли Чаплина, впервые исполненную в 1950-е Нэтом Кингом Коулом. Поклонники Depeche Mode, возможно, будут разочарованы, а вот ценители классической англо-американской эстрады середины прошлого века, пожалуй, могут и оценить.

Стас Намин и группа «Цветы»

«Летать»

Стас Намин сыграл для отечественной рок-музыки роль доброго волшебника. Именно благодаря пробивной силе и настырности внука наркома Микояна само слово «рок» постепенно перестало звучать как то ли непристойное ругательство, то ли признание в неблагонадежности. Созданные им в 1969 году «Цветы» стали, по сути, первой легальной советской рок-группой (переименовавшись в «Группу Стаса Намина» они подчеркнуто отказались и от дурацкой аббревиатуры ВИА), а их пластинки «Гимн Солнцу» и «Реггей, Диско, Рок» занимают в сердцах нынешних 50 – 60-летних, пожалуй, не меньшее место, чем записи «пеплов», «гипов» или «Машины времени».

Знаменитый Центр Стаса Намина в Зеленом театре стал колыбелью современного отечественного шоу-бизнеса, да и сам Намин давно воспринимается скорее как продюсер и менеджер, нежели музыкант. Однако к своему 70-летию Анастас Алексеевич напомнил всем, что в первую и главную очередь он — настоящий рокер семидесятнического «разлива». Девять по-хорошему старомодных песен, сочиненных и записанных в рекордные сроки во время загородной самоизоляции, — напоминание о том, откуда есть пошел «русский рок». И в качестве главного сюрприза на финальной композиции «Летать» Намин впервые выступает в качестве вокалиста. И, надо сказать, вполне успешно.

Brian Wilson

At My Piano

The Beach Boys никогда не были в наших краях столь же известны и популярны, как, скажем, The Beatles или The Rolling Stones. Однако на родине, в Соединенных Штатах, группа, в этом году отметившая 60-летний юбилей, по праву считается национальным достоянием, а Брайана Уилсона, главного автора их песен, не без оснований именуют гением. Впрочем, и в глобальном масштабе влияние The Beach Boys трудно переоценить: их песни поют до сих пор самые разные артисты и, что характерно, редко не попадают с ними в хит-парады. Собственно, и ливерпульская четверка во многом ориентировалась на калифорнийскую фабрику лучезарных пляжных хитов. Кстати, Пол Маккартни признавался, что припев «битловской» Back In the USSR был задуман как пародия на суперхит Уилсона California Girls, п рисутствующий, разумеется, и на этом медитативном сольном сборнике инструментальных версий лучших песен The Beach Boys в обработке для фортепиано.

