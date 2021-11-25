СКР возбудил дело в отношении осквернившего стенд с фотографией ветерана блогера

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за снимка, на котором блогер справил нужду на стенд с фотографией ветерана Великой Отечественной войны в Измайлово. Об этом сообщила в четверг, 25 ноября, пресс-служба ведомства.

По данным следствия, молодой человек осквернил объект, посвященный памяти защитников Отчества, после чего выложил соответствующий снимок в социальные сети.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично»). Личность блогера также установлена.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается.

8 ноября в Уссурийске ранее судимый 41-летний мужчина затушил Вечный огонь, залив его жидкостью из бутылки. Городская прокуратура организовала проверку по факту осквернения мемориального комплекса воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Правоохранительные органы доставили мужчину в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.