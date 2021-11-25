В Белоруссии за год задержали свыше 11 тыс. нелегальных мигрантов

В 2021 году в Белоруссии было задержано свыше 11,5 тыс. нелегальных мигрантов. Об этом 25 ноября сообщил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

«Только за этот год у нас задержано свыше 11,5 тыс. нелегальных мигрантов. Около 5 тыс. отправлены за пределы страны и привлечены к различным видам ответственности. Поэтому мы противодействуем этому»,— приводит его слова агентство «БелТА».

Он также подчеркнул, что происходящее на польско-белорусской границе не является виной Белоруссии, а республика, напротив, противодействует нелегальной миграции.

По словам Вольфовича, причины кризиса кроются в действиях коллективного Запада в странах Ближнего Востока и Азии.

Ранее, 24 ноября, международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Польшу прекратить коллективную депортацию мигрантов и остановить насилие в отношении беженцев. Помимо этого, Варшава должна отменить чрезвычайное положение и разрешить доступ гуманитарным организациям и независимым наблюдателям к приграничной зоне, отметили в HRW.

22 ноября глава СК Белоруссии Дмитрий Гора сообщил о 132 пострадавших из-за применения поляками спецсредств мигрантах, среди которых есть дети. У пострадавших зафиксированы ожоги, поражения органов дыхания и другие повреждения.

Кризис на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов с Ближнего Востока. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек, намеревавшихся попасть в ЕС. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовывали лагеря и оставались в приграничной зоне.