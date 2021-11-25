Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Интерполе избрали нового главу
Мир
В Белоруссии за год задержали свыше 11 тыс. нелегальных мигрантов
Политика
В ГД сравнили ситуацию с «гаванским синдромом» с фильмом о Джеймсе Бонде
Армия
РФ планирует вывести на мировой рынок ударные беспилотники и дроны-камикадзе
Туризм
Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 62%
Общество
Мурашко рассказал о планах ввести цифровой полис ОМС
Общество
Врачи доказали безопасность вакцинации для граждан с болезнью почек
Мир
Саакашвили в послании к сторонникам потребовал справедливого суда
Мир
Восемь человек погибли при взрыве в столице Сомали
Мир
Эсминец США Arleigh Burke направился в Черное море для учений с НАТО

Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 62%

«Росавиация»: пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 62%
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующая информация следует из уточненных данных «Росавиации».

Не Москвой едины: бизнес предложил способ увеличить авиаперевозки в регионах
Компании хотят поделиться друг с другом пассажирами на субсидируемых маршрутах

«Объем авиаперевозок за октябрь 2021 года достиг уровня октября «доковидного» 2019 года и составляет 11 млн пассажиров. В сравнении с показателями за октябрь 2020 год, когда перелеты были существенно ограничены из-за COVID-19, отмечается рост авиаперевозок на +62%», — указано в заявлении, опубликованном в четверг, 25 ноября.

Также в «Росавиации» отметили рост объемов авиаперевозок пассажиров на внутренних линиях. Так, в октябре 2021 перевезено 7,3 млн пассажиров, что превышает показатели аналогичного периода 2020 года на 31% и 2019 года — на 22%.

Кроме того, отмечается, что всего за январь–октябрь 2021 перевезено 94,6 млн пассажиров, что на 59% больше чем за десять месяцев прошлого года. Пассажирооборот — 205,3 млрд пассажиро-километров (+ 53%).

12 ноября в «Росавиации» сообщили о том, что за январь–октябрь 2021 года авиакомпания «Аэрофлот» увеличила перевозки на 95,4% — до 2,1 млн пассажиров, тогда как S7 на 32,6% — до 1,5 млн, а «Победа» на 28,3% — до 1,3 млн.

9 ноября туроператоры рассказали «Известиям», что среди направлений для новогоднего путешествия абсолютный лидер — Египет, на долю которого приходится 35% от всех новогодних бронирований. Следом идут Турция и ОАЭ с долями по 20%.

За день до этого Россия и Египет официально возобновили чартерное авиасообщение, которое было прекращено более пяти лет назад. Как стало известно, первым перевозчиком, который выполнил авиаперелет в Египет, стала компания Nordwind. Самолет авиакомпании вылетел из Нижнего Новгорода в Хургаду 9 ноября в 00:30 мск.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021