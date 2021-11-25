Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующая информация следует из уточненных данных «Росавиации».

«Объем авиаперевозок за октябрь 2021 года достиг уровня октября «доковидного» 2019 года и составляет 11 млн пассажиров. В сравнении с показателями за октябрь 2020 год, когда перелеты были существенно ограничены из-за COVID-19, отмечается рост авиаперевозок на +62%», — указано в заявлении, опубликованном в четверг, 25 ноября.

Также в «Росавиации» отметили рост объемов авиаперевозок пассажиров на внутренних линиях. Так, в октябре 2021 перевезено 7,3 млн пассажиров, что превышает показатели аналогичного периода 2020 года на 31% и 2019 года — на 22%.

Кроме того, отмечается, что всего за январь–октябрь 2021 перевезено 94,6 млн пассажиров, что на 59% больше чем за десять месяцев прошлого года. Пассажирооборот — 205,3 млрд пассажиро-километров (+ 53%).

12 ноября в «Росавиации» сообщили о том, что за январь–октябрь 2021 года авиакомпания «Аэрофлот» увеличила перевозки на 95,4% — до 2,1 млн пассажиров, тогда как S7 на 32,6% — до 1,5 млн, а «Победа» на 28,3% — до 1,3 млн.

9 ноября туроператоры рассказали «Известиям», что среди направлений для новогоднего путешествия абсолютный лидер — Египет, на долю которого приходится 35% от всех новогодних бронирований. Следом идут Турция и ОАЭ с долями по 20%.

За день до этого Россия и Египет официально возобновили чартерное авиасообщение, которое было прекращено более пяти лет назад. Как стало известно, первым перевозчиком, который выполнил авиаперелет в Египет, стала компания Nordwind. Самолет авиакомпании вылетел из Нижнего Новгорода в Хургаду 9 ноября в 00:30 мск.