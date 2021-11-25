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В Польше задержали гражданина республики по делу о шпионаже в пользу РФ

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Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало гражданина страны, осуществлявшего шпионскую деятельность в пользу России. Об этом 25 ноября сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

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«Собранные доказательства и процессуальные действия, проведенные в ходе расследования, дают основания подозревать 66-летнего гражданина Польши в инициировании шпионской деятельности в пользу России»,— цитирует его «Польское агентство печати».

Как заявил Жарин, польский гражданин «действовал в ущерб интересам Республики Польша».

Ранее, 28 октября, в Германии вынесли приговор обвиняемому в шпионаже в пользу России. Суд посчитал, что 56-летний Йенс Ф. виновен в том, что он передал спецслужбам РФ чертежи здания немецкого парламента, которые он получил, работая в компании в сфере безопасности.

Йенс Ф. был приговорен к двум годам заключения условно. Мужчина был военнослужащим народной армии ГДР и работал в министерстве госбезопасности «Штази».

18 октября бывший директор Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции Бернар Бажоле подтвердил, что в 2017 году в министерстве обороны страны работал «русский крот». Вместе с тем он не привел никаких доказательств своих слов. По словам Бажоле, в стране количество российских шпионов сравнимо со временами существования СССР.

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