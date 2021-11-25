Глава АО «Газпром газораспределение Краснодар» не признал вину в подкупе

Глава АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев не признает вину в коммерческом подкупе. Об этом рассказала в четверг, 25 ноября, член ОНК Москвы Ольга Дружинина, посетившая топ-менеджера в ИВС.

«Алексей Руднев содержится в трехместной камере с двумя соседями. В беседе с членами комиссии он заявил, что вину не признает», — отметила Дружинина в беседе с ТАСС.

По ее словам, Руднев напомнил, что является депутатом Заксобрания Краснодарского края. Он также пожаловался на постоянную головную боль и заложенность носа.

Накануне Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя в отношении Руднева, а также еще трех фигурантов дела (его заместителя Александра Савостьянова, а также заместителей директоров филиалов общества в городах Сочи и Геленджике Олега Буткевича и Станислава Бариева соответственно).

Уголовное дело о коммерческом подкупе было возбуждено Следственным комитетом РФ ранее в среду. Фигурантами, как отметили в ведомстве, помимо Руднева, Севостьянова, Буткевича и Бариева, являются также заместители директоров филиалов общества в Анапе и Краснодаре Алексей Петров и Константин Лютый соответственно. Все они арестованы.

По версии следствия, участники преступной группы получили незаконное вознаграждение от частных предпринимателей «за подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям, а также за согласование актов ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей на территории Краснодарского края» в общей сумме более 20 млн рублей.