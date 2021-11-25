Мурашко рассказал о планах ввести цифровой полис ОМС

Полис обязательного медицинского страхования может стать цифровым, он будет формироваться автоматически при рождении человека или при получении гражданства. Об этом 25 ноября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Всероссийском конгрессе пациентов.

«Одним из сервисов, который мы планируем реализовать в ближайшем будущем, является цифровой медицинский полис. Это еще одна инновация, которая позволит иметь при обращении в медицинскую организацию быструю и удобную коммуникацию. С 2022 года граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе федерального фонда ОМС», — сказал Мурашко.

Он уточнил, что документ будет формироваться автоматически вместе с появлением соответствующих данных в системе ЗАГС либо по заявлению застрахованного гражданина.

Кроме того, планируется привязать данные федерального регистра льготного лекарственного обеспечения к порталу госуслуг, что позволит каждому россиянину своевременно пользоваться предназначенными ему льготами.

23 ноября Минздрав РФ предложил изменить процедуру получения медицинских справок для автомобилистов. Уточняется, что в министерстве подготовлен проект новой процедуры. В документе впервые идет речь об обязательных лабораторных исследованиях для «групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств».

Исследование будут назначать наркологи, заметившие следы уколов, а также повышенную потливость, пониженный пульс, сонливость или возбуждение, дрожь в руках и другие клинические признаки наркомании.