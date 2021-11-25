Врачи доказали безопасность вакцинации для граждан с болезнью почек

Врачи клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) выяснили, что для пациентов, которые находятся на заместительной почечной терапии — гемодиализе, вакцинация «Спутником V» эффективна и безопасна. Об этом сообщила в четверг, 25 ноября, пресс-служба вуза.

В исследовании принял участие 21 пациент в возрасте от 39 до 84 лет. Все участники получали терапию в виде гемодиализа на протяжении пяти с половиной лет, при этом ни один из них не болел COVID-19. Однако в эксперименте не принимали участие граждане, которые постоянно принимают кортикостероидную или иммуносупрессивную терапию и имеют злокачественные новообразования или вторичный иммунодефицит.

Сначала врачи наблюдали за побочными реакциями после введения вакцины — у 30% пациентов они были замечены. Тогда как на втором этапе специалисты определили эффективность самой процедуры. Так, спустя две недели после введения второго компонента у всех пациентов был взят анализ крови для определения количества антител IgG к S-белку коронавируса.

Кроме того, ученые попытались определить количество специфических T-клеток, отвечающих за долговременный иммунный ответ организма.

Вместе с тем эффективность вакцинации у пациентов на гемодиализе оказалась схожа с ее эффективностью в общей популяции. У 20 из 21 участника была замечена либо выработка антител, либо клеточный ответ на введение вакцины. В течение пяти месяцев, в ходе которых врачи наблюдали за этими гражданами, ни один пациент не заразился коронавирусом, передает ТАСС 25 ноября.

По словам одного из авторов исследования, заведующей отделением нефрологии и диализа клиники СПбГУ, врача-нефролога, трансфузиолога Екатерины Паршиной, результаты проведенного специалистами исследования позволяют полагать, что профилактика COVID-19 путем вакцинации «Спутника V» может быть эффективной и безопасной.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что по итогам прошедшей недели прирост новых случаев COVID-19 снизился на 6,1%. Также она подчеркнула, что достижение коллективного иммунитета является основной задачей. По ее словам, в данный момент этот показатель составляет 50,4%.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, обратился к жителям страны с просьбой не только прививаться от коронавируса, но и своевременно проходить ревакцинацию. По его словам, решение о вакцинации должно быть добровольным.

23 ноября директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург посчитал, что с большой вероятностью людям старше 65 лет необходимо ревакцинироваться «Спутником V», так как реактивность иммунной системы с возрастом понижается. По его словам, эффективность «Спутника V» составляет 83–90%, согласно разным оценкам.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.