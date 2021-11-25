Собянин призвал увеличить число высокооплачиваемых мест для россиян на стройках

На стройках Москвы должно быть больше квалифицированного высокооплачиваемого труда для россиян. Об этом в четверг, 25 ноября, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«С увеличением производительности, механизации труда, использованием новых технологий строительства меньше нужно будет ручного труда. А если меньше ручного труда, то и меньше рабочей силы и, соответственно, мигрантов. Больше квалифицированного труда, высокопроизводительного. Когда повышается зарплата, тогда и москвичи с удовольствием на такую работу придут, что, собственно, и происходит», — сказал он «РИА Новости».

Градоначальник отметил, что пока доля россиян увеличивается в значительной степени за счет жителей ЦФО и частично москвичей.

«Мы должны постепенно все больше и больше идти к тому, что на стройке должно быть больше квалифицированного труда, высокооплачиваемого», — заключил мэр.

1 ноября заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что власти Москвы подготовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов. По его словам, дефицит трудовых ресурсов, достигающий 40%, возник из-за расширения масштабов строительства в рамках программы реновации и возвращения на родину многих трудовых мигрантов в связи с пандемией.