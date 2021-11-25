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Саакашвили в послании к сторонникам потребовал справедливого суда

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в послании к сторонникам заявил, что готов предстать перед свободным и справедливым судом и доказать свою невиновность. Об этом 25 ноября сообщил адвокат политика Ника Гварамия.

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«В суде Иванишвили [бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили]у меня нет никаких шансов добиться справедливости. Я вновь повторяю свое предложение, что готов предстать перед справедливым независимым судом и отстаивать там свою правду», — цитирует Саакашвили Гварамия.

Также экс-президент считает, что его освобождением должна заниматься инициативная группа, которая, с одной стороны, будет учитывать главные политические цели оппозиции, а с другой — координировать кампанию его освобождения.

Саакашвили добавил, что не видит себя «ни в одной из конфигураций будущей власти». Он подчеркнул, что будущие недели будут очень важными для Грузии.

«Если мы сможем консолидировать свои силы, сохраним политический настрой, увеличим число участников борьбы, мы добьемся цели и добьемся победы. Сейчас любая пауза действующими властями будут воспринята как наше поражение, что физически убийственно для меня и для нашей родины, поэтому ни шагу назад и активность, активность и еще раз активность», — заключил политик.

Бывшего грузинского лидера задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В тот же день политик объявил голодовку. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны. Кроме того, экс-президент на родине заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.

7 ноября Саакашвили отказался принимать лекарства в медчасти тюрьмы. Это было связано с публикацией видео, где экс-президент Грузии ест и пьет, несмотря на объявленную ранее голодовку. На следующий день его насильно вывезли из тюрьмы в больницу. В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как находящийся более 40 дней на голодовке политик уклоняется от сопровождающих его сотрудников полиции.

19 ноября специалисты, посетившие Саакашвили в тюрьме, выявили серьезное заболевание мозга, из-за которого у политика, с большой вероятностью, может развиться кома с возможным летальным исходом. В связи с этим министерство юстиции Грузии приняло решение доставить экс-президента, который находится в реанимационном отделении тюремной больницы, в военный госпиталь в Гори.

20 ноября экс-президента доставили в Горийский военный госпиталь, где врачи будут лечить его после длительной голодовки. 21 ноября сообщалось, что личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил о том, что политику необходима помощь психолога и психиатра. При этом медик отметил, что, возможно, для оценки состояния потребуется подключение иностранных специалистов.

24 ноября мать Саакашвили Гиули Аласания заявила, что ее сын находится в подавленном состоянии.

«Он очень подавлен, это не тот человек, что был раньше. Мы все, всё общество, должны позаботиться о том, чтобы освободить этого человека. Сам Миша считает, что сейчас важный этап для борьбы. Мы все должны быть активными с целью освобождения Миши», — рассказала женщина.

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