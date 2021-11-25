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Волонтерский форум впервые провели в Магадане

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В Магадане впервые прошел городской волонтерский форум, участниками которого стали 140 активистов и 21 добровольческое объединение, входящие в состав городского волонтерского корпуса «Волонтеры Магадана».

Начальник отдела по делам молодежи УДМСО Магадана Алексей Кияненко рассказал ИА MagadanMedia, что в течение трех дней активисты участвовали в тренингах по питчингу, командной работе, лидерским навыкам. В рамках круглых столов и панельных дискуссий обсуждались вопросы развития добровольчества в Магадане и мотивация к занятию волонтерством.

В завершающем блоке участники объединились в 12 групп и разработали проекты для финального конкурса добровольческих идей и инициатив. Лучшие проекты включат в план работы волонтерского корпуса Магадана.

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