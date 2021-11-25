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Еврокомиссар анонсировала изменение правил пересечения границ ЕС

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Правила пересечения границ Евросоюза изменят в ближайшее время из-за распространения коронавируса. Об этом 25 ноября сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

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«Через несколько дней будут изменены правила для пересечения границ ЕС», — сообщила она в интервью газете La Razón, не уточнив, о каких именно изменениях идет речь.

Еврокомиссар также обратила внимание на важность вакцинации от ковида.

«А дальше каждое государство суверенно, чтобы принять решительные меры», — отметила Кириакидес.

По ее словам, странам, где от ковида вакцинировано менее 80% населения, придется принять серьезные меры для сдерживания инфекции.

«Зима будет очень тяжелой. В декабре и январе будет большая нагрузка на больницы», — добавила еврокомиссар.

Днем ранее Совет министров Италии одобрил новый декрет, предусматривающий ужесточение ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 для невакцинированных от коронавируса граждан. Совмин также расширил перечень категорий граждан, для которых вакцинация является обязательной.

Тогда же вице-премьер Словакии Рихард Сулик заявил, что правительство страны из-за сложной эпидемиологической ситуации приняло решение ввести с 25 ноября на две недели общенациональный локдаун. Ограничения предусматривают запрет на выход из дома в ночное время, отмену массовых мероприятий в сфере культуры и спорта, закрытие предприятий общепита и служб, а также магазинов, кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости.

В Австрии с 22 ноября вступил в силу общенациональный локдаун для всех жителей страны — как вакцинированных, так и еще не привитых против коронавируса. Уточняется, что в рамках ограничительных мер гражданам будет разрешено покидать жилье только в случае поездки на работу, удовлетворения основных потребностей повседневной жизни (например, покупок в магазине), прогулки и обращения в медицинские учреждения.

17 ноября «Известиям» в региональном бюро ВОЗ рассказали, что в Европе в настоящий момент наблюдается стремительный рост заболеваемости, госпитализаций и смертей. Представители организации подчеркнули необходимость соблюдения в Европе таких мер, как безопасная дистанция, ношение масок и регулярная гигиена рук.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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