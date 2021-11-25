Автобус с пассажирами попал в ДТП в Ленинградской области
В Лужском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. Об этом 25 ноября сообщает «Интерфаксу» информированный источник.
По его данным, авария случилась около 7:40 мск. Столкнулись рейсовый автобус, следующий по маршруту Оредеж — Луга, в котором находились 20 пассажиров, и легковой автомобиль.
Как отметил собеседник агентства, погибших нет. Пассажиров автобуса на месте осматривают медики. Информация о состоянии пострадавших уточняется.
В пресс-службе управления МЧС по Ленинградской области подтвердили сообщение об аварии.
24 ноября сообщалось, что четыре человека получили травмы в результате ДТП с рейсовым автобусом рядом с Ухтой (Республика Коми). Водитель автобуса допустил съезд транспортного средства в кювет.
В этот же день сообщалось, что пять человек были госпитализированы после съезда в кювет автобуса на трассе в Карелии.
ДТП произошло около 11:00 мск в Питкярантском районе на 306-м км автодороги А-121 «Сортавала». В салоне автобуса находились 37 человек: два водителя, 34 туриста и экскурсовод. Среди пассажиров — студенты Севастопольского государственного университета и сопровождающие.