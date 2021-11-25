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В России за сутки зафиксировано 33 796 случаев COVID-19

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За минувшие сутки в России зарегистрировано 33 796 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 25 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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Наибольшее число новых случаев коронавируса за прошедшие 24 часа зафиксировано в Москве (3349), Санкт-Петербурге (1538) и Московской области (1483).

Число летальных исходов на фоне инфекции за последние сутки составило 1238, выздоровели 38 450 человек.

Всего в России с начала пандемии выявлено 9 468 189 случаев COVID-19, скончались 269 057 человек, полностью вылечились 8 164 826 пациентов.

Ранее, 24 ноября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 50,4%. По ее словам, шесть российских регионов уже вакцинировали первым компонентом от COVID-19 необходимое число граждан для достижения коллективного иммунитета в 80%. Это Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, республики Тыва, Карелия, Чукотский автономный округ. Москва и Липецкая область близки к этой цели, уточнила Голикова.

В тот же день президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратился к жителям страны с просьбой не только прививаться от коронавируса, но и своевременно проходить ревакцинацию. По его словам, необходимо убеждать граждан делать прививку. При этом глава государства отметил, что решение о вакцинации должно быть добровольным.

23 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что общее количество случаев коронавируса в России снизилось на 14%. По его словам, выделенные средства на препараты для внутривенного введения пациентам в стационарах помогли закупить лекарства.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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