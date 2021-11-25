Два автомобиля сгорели за ночь в поселке на Колыме
В поселке Эвенск Магаданской области за одну ночь сгорели автомобили Toyota Land Cruiser и КамАЗ. Сумма ущерба сейчас устанавливается.
Сигналы о возгораниях поступил на пульт диспетчерской службы в ночь на 25 ноября. По первому вызову пожарные обнаружили горящую Toyota Land Cruiser и сумели локализовать возгорание уже через три минуты. В результате огонь повредил автомобиль по всей площади. Причина пожара неизвестна.
По второму вызову было зафиксировано возгорание «КамАЗа». Через шесть минут его удалось локализовать. Общая площадь составила 4 кв. м. Причина пожара также не установлена, пишет ИА MagadanMedia.