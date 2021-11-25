Общественный транспорт возобновил движение в Биробиджане

В Биробиджане возобновил работу общественный транспорт. Накануне автобусы не ходили из-за снежных завалов. В четверг утром они вышли на маршруты.

В городской администрации допускают сбои в работе общественного транспорта, так как не во всех микрорайонах до конца расчищены остановочные комплексы. Возможно нарушение расписания сегодня и завтра.

Детские сады продолжают работать в штатном режиме, а вот школы сегодня закрыты, в связи с тем что не расчищены тротуары и пешеходные дорожки, по которым дети могут дойти до образовательных учреждений.

На дорогах ЕАО восстановлено движение автобусов и большегрузов. Работы по обеспечению беспрепятственного проезда ведутся в круглосуточном режиме, пишет ИА EAOMedia.

Ранее сообщалось, что уборку дорог в автономии контролирует прокуратура. Надзорное ведомство проводит проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в части принятия коммунальными службами мер по своевременной снегоочистке автомобильных дорог и иных объектов инфраструктуры.

Снежный циклон обрушился на ЕАО 22 ноября. За первые сутки там выпало более полуторамесячной нормы осадков. Во вторник в Биробиджане ввели режим ЧС.