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«Спартак» впервые за 11 лет одержал две победы в групповом этапе Лиги Европы
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«Спартак» впервые за 11 лет одержал две победы в групповом этапе Лиги Европы

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Футбольный клуб «Спартак» впервые за 11 лет дважды победил в групповом раунде еврокубка. Об этом 25 ноября сообщается на сайте УЕФА.

«Наполи» дважды грохотали: «Спартак» второй раз обыграл лидера Серии А
Теперь красно-белые имеют хорошие шансы на выход из группы Лиги Европы

30 сентября «Спартак» одержал победу над итальянским «Наполи» со счетом 3:2, дублем отметился полузащитник красно-белых Квинси Промес. Вторая встреча прошла 24 ноября — «Спартак» обыграл «Наполи» со счетом 2:1. Дубль оформил нападающий «Спартака» Александр Соболев, пишет «Спорт-Экспресс».

Сейчас красно-белые возглавляют турнирную таблицу группы C. Они имеют в своем активе семь очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч. Третьей идет варшавская «Легия» (6), четвертым — английский «Лестер» (5). При этом «Легия» и «Лестер» проведут матч пятого тура 25 ноября.

В заключительном туре «Спартак» встретится с «Легией», а «Наполи» сыграет с «Лестером». Оба матча состоятся 9 декабря.

5 ноября «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Лестером» в матче Лиги Европы. На 51-й минуте счет открыл «Спартак». После навеса от Игнатова Виктор Мозес забил гол. Уже через семь минут хозяева сравняли счет. На 75-й минуте вратарь москвичей Александр Селихов отразил пенальти, который исполнял Джейми Варди.

20 октября в Москве «Спартак» проиграл «Лестеру» со счетом 4:3. Тогда главный тренер английского клуба Брендан Роджерс заявил, что красно-белые — хорошая команда, показавшая качественную игру.

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