«Спартак» впервые за 11 лет одержал две победы в групповом этапе Лиги Европы
Футбольный клуб «Спартак» впервые за 11 лет дважды победил в групповом раунде еврокубка. Об этом 25 ноября сообщается на сайте УЕФА.
30 сентября «Спартак» одержал победу над итальянским «Наполи» со счетом 3:2, дублем отметился полузащитник красно-белых Квинси Промес. Вторая встреча прошла 24 ноября — «Спартак» обыграл «Наполи» со счетом 2:1. Дубль оформил нападающий «Спартака» Александр Соболев, пишет «Спорт-Экспресс».
Сейчас красно-белые возглавляют турнирную таблицу группы C. Они имеют в своем активе семь очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч. Третьей идет варшавская «Легия» (6), четвертым — английский «Лестер» (5). При этом «Легия» и «Лестер» проведут матч пятого тура 25 ноября.
В заключительном туре «Спартак» встретится с «Легией», а «Наполи» сыграет с «Лестером». Оба матча состоятся 9 декабря.
5 ноября «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Лестером» в матче Лиги Европы. На 51-й минуте счет открыл «Спартак». После навеса от Игнатова Виктор Мозес забил гол. Уже через семь минут хозяева сравняли счет. На 75-й минуте вратарь москвичей Александр Селихов отразил пенальти, который исполнял Джейми Варди.
20 октября в Москве «Спартак» проиграл «Лестеру» со счетом 4:3. Тогда главный тренер английского клуба Брендан Роджерс заявил, что красно-белые — хорошая команда, показавшая качественную игру.