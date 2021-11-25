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Прокуратура контролирует уборку снега в Биробиджане

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Прокуратура ЕАО взяла под контроль ликвидацию последствий снежного циклона в Биробиджане. Особое внимание уделяется вопросам организации бесперебойной работы аварийно-спасательных служб, коммунальных служб и УК по расчистке дорог и дворов, бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения.

В Биробиджане из-за обильного снегопада и метели 22 ноября по-прежнему затруднено движение общественного транспорта, занятия в школах пока не возобновились.

Надзорное ведомство установило, что на некоторых улицах города, на автобусных остановках и тротуарах работы по очистке снега не проводились, что затрудняет движение транспорта и пешеходов.

В адрес мэра Биробиджана и главы ООО «Управление по благоустройству города» прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства, пишет ИА EAOMedia.

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