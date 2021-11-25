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Цены на уборку и вывоз снега взлетели в Хабаровске

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Частные компании вдвое подняли цены на уборку и вывоз снега в Хабаровском крае. По данным представителей отрасли, вывоз 1 куб. м снега может обойтись в 800 рублей, и это не предел.

Как пишет ИА AmurMedia, к росту цен на подобные услуги привел снежный циклон, который накрыл краевую столицу. Несмотря на работу снегоуборочной техники, сугробов в городе очень много.

В одной из частных компаний агентству рассказали, что повышение цен на вывоз снега связано, в том числе, с подорожанием бензина. В местах, где сложно маневрировать на экскаваторе, стоимость 1 куб. м снега может варьироваться от 800 до 1 тыс. рублей.

При этом спрос на подобные услуги очень высокий, желающие заказать вывоз снега звонят в компании даже ночью, а спецтехника расписана на два дня вперед. За выезд за пределы города частники берут дополнительные деньги.

В начале недели в Хабаровске произошел транспортный коллапс из-за сильного снегопада. В 13 населенных пунктах края произошли отключения электричества.

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