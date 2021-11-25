США умалчивали о масштабах деятельности украинских хакеров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала американские власти за игнорирование атак украинских хакеров, сообщает телеканал «Известия».

В октябре Европол провел серию операций по поимке преступников. Жертвами одной из группировок стали около 2 тысяч человек в 71 стране мира, в том числе в Америке. А ущерб составил более $120 млн.

Захарова подчеркнула, что США знали об аресте украинских киберпреступников. Хотя бы потому, что в операциях по поимке хакеров участвовали агенты ФБР.

Однако никакой официальной реакции не последовало.

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