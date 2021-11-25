Гинцбург допустил ревакцинацию подростков от COVID-19

Подростки могут в будущем проходить процедуру ревакцинации от коронавирусной инфекции по такой же схеме, как и взрослое население страны. Об этом в четверг, 25 ноября, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Это надо будет смотреть, сейчас их нужно провакцинировать, а потом думать, как часто ревакцинировать. По всей видимости, никакой разницы со взрослыми не должно быть», — приводит его слова ТАСС.

Согласно методическим рекомендациям Минздрава, ревакцинацию необходимо осуществлять через шесть месяцев после вакцинации. «Рутинная» вакцинация предполагает проведение данной процедуры раз в год.

24 ноября Минздрав объявил о регистрации вакцины от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет «Спутник М». Иммунизация будет достигаться путем ввода двух компонентов вакцины с интервалом в 21 день.

Согласно данным госреестра лекарственных средств Минздрава, регистрационное удостоверение вакцины «Спутник М» действует пять лет — до 24 ноября 2026 года.

Гинцбург рассказал об итогах испытаний вакцины от COVID-19 для подростков. По словам специалиста, у подростков, прошедших вакцинацию от коронавируса, наблюдалась только повышенная температура.

Также он отметил, что у подростков в возрасте от 12 до 17 лет антитела вырабатываются лучше, чем у взрослых. Он добавил, что вакцина для детей — это, по сути, тот же «Спутник V», только «разведенный в пять раз».

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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