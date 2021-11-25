Глава Instagram согласился дать показания в конгрессе США

Глава Instagram Адам Моссери согласился дать показания в конгрессе США, сообщает телеканал «Известия».

6 декабря он впервые предстанет перед американскими законодателями. Глава соцсети ответит на вопросы о безопасности детей в интернете. Некоторые парламентарии считают Instagram вредным для подростков. Конгрессмены хотят знать, какие алгоритмы использует приложение. Моссери попросят сделать

рейтинги Instagram прозрачными для общественности и экспертов. Конгресс подготовит законопроект для безопасности платформы. Ранее компания разрабатывала версию Instagram для детей до 13 лет.

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