На Украине назвали способ заставить Россию сохранить транзит газа

Украинский эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар заявил, что Россия будет вынуждена продлить соглашение о транзите газа через украинскую территорию или подписать новый договор, если Запад не позволит Москве запустить «Северный поток – 2».

Он утверждает, что только давление на трубопровод может заставить российские власти «сделать жест доброй воли» по отношению к Киеву.

«Если Евросоюз, в частности, Германия, займут жесткую позицию, тогда России не будет куда деваться, кроме как продлевать соглашение с Украиной или подписывать новое», — выразил свое мнение Гончар в статье для издания «Главред».

Он также заявляет в своем материале, что продление соглашения о транзите газа через украинскую территорию сейчас «не входит в планы России».

По словам экспертов, целью Москвы является «обнулить Украину по транзиту российского газа раньше, чем истечет срок действия нынешнего договора».

15 ноября «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности для транзита газа на декабрь через ГТС Украины и по газопроводу Ямал–Европа через Польшу.

Ранее, 2 ноября, в ходе аукциона «Газпром» не стал бронировать дополнительную транзитную мощность газа через Украину на I-III квартал 2022 года. В тот же день председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков заявил, что в ближайшие месяцы ожидается запуск газопровода «Северный поток – 2», поэтому для «Газпрома» нет экономического смысла бронировать и принимать на себя дополнительные обязательства по транзиту газа и его оплате через Украину, тем более на длительные периоды.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.