Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Рэпер Моргенштерн инкогнито уехал из России в Минск
Общество
В Роспотребнадзоре опровергли «самоуничтожение» штамма «Дельта»-штамма
Мир
Иран призвали выплатить компенсации семьям жертв авиакатастрофы
Экономика
Бизнес просит ограничить вывоз деревянного сырья
Армия
Минобороны провело учения комплексов «Искандер-М» на Новой Земле
Общество
В Госдуме предложили выдавать QR-коды еще двум категориям россиян
Мир
Глава ЦРУ предупредил РФ о «последствиях» из-за «гаванского синдрома»
Общество
МИД РФ раскритиковал США за игнорирование действий украинских хакеров
Армия
Пуск ракеты «Союз-2» с военным спутником состоялся с космодрома Плесецк
Общество
Мошенники обанкротили восемь московских предпринимателей

На Украине назвали способ заставить Россию сохранить транзит газа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар заявил, что Россия будет вынуждена продлить соглашение о транзите газа через украинскую территорию или подписать новый договор, если Запад не позволит Москве запустить «Северный поток – 2».

Ни то, ни вето: почему Украина не помешает запуску СП-2
И кто заинтересован в участии Киева в сертификации газопровода

Он утверждает, что только давление на трубопровод может заставить российские власти «сделать жест доброй воли» по отношению к Киеву.

«Если Евросоюз, в частности, Германия, займут жесткую позицию, тогда России не будет куда деваться, кроме как продлевать соглашение с Украиной или подписывать новое», — выразил свое мнение Гончар в статье для издания «Главред».

Он также заявляет в своем материале, что продление соглашения о транзите газа через украинскую территорию сейчас «не входит в планы России».

По словам экспертов, целью Москвы является «обнулить Украину по транзиту российского газа раньше, чем истечет срок действия нынешнего договора».

15 ноября «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности для транзита газа на декабрь через ГТС Украины и по газопроводу Ямал–Европа через Польшу.

Ранее, 2 ноября, в ходе аукциона «Газпром» не стал бронировать дополнительную транзитную мощность газа через Украину на I-III квартал 2022 года. В тот же день председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков заявил, что в ближайшие месяцы ожидается запуск газопровода «Северный поток – 2», поэтому для «Газпрома» нет экономического смысла бронировать и принимать на себя дополнительные обязательства по транзиту газа и его оплате через Украину, тем более на длительные периоды.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021