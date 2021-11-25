Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
ЦБ поддержал наделение банков доступом к истории паспортов
Мир
Евротройка призвала Иран восстановить доступ для МАГАТЭ в Карадже
Экономика
Бизнес просит ограничить вывоз деревянного сырья
Мир
Иран призвали выплатить компенсации семьям жертв авиакатастрофы
Армия
Минобороны провело учения комплексов «Искандер-М» на Новой Земле
Общество
В Госдуме предложили выдавать QR-коды еще двум категориям россиян
Мир
Глава ЦРУ предупредил РФ о «последствиях» из-за «гаванского синдрома»
Общество
МИД РФ раскритиковал США за игнорирование действий украинских хакеров
Армия
Пуск ракеты «Союз-2» с военным спутником состоялся с космодрома Плесецк
Общество
Мошенники обанкротили восемь московских предпринимателей

Мошенники обанкротили восемь московских предпринимателей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восемь столичных предпринимателей пытаются оспорить решение арбитража, согласно которому они должны миллионы людям, которых считают мошенниками.

Они рассказали «Известиям», что якобы из-за хорошо продуманной стратегии и филигранной подделки документов они неожиданно для себя самих приобрели статус должников и встали на грань банкротства.

Лишний кабинет: мошенники стали присылать коды для регистрации счета ИП
С помощью сообщений от имени банка они повышают доверие к «его сотруднику» или даже пытаются оформить кредит на чужое имя

Их истории схожи друг с другом. По рассказам предпринимателей, фирмы-однодневки якобы поставляли бизнесменам различные товары, судя по накладным — огромными партиями.

К примеру, супругам Анне и Алексею Макаровым, владельцам небольшого мебельного магазина в Москве, некая компания «Веста», судя по документам, поставила 300 т стройматериалов — кирпичей и цемента — на общую сумму 900 тыс. рублей. Согласно бумагам, товар привезли не в магазин, а в квартиру на улице Алтайской.

Супруги утверждают, что груз им не поступал, а о «покупке» они узнали только тогда, когда с их личных карт и расчетного счета списали первые 200 тыс. рублей. Позднее предприниматели обнаружили, что на их имущество и счета наложены ограничения еще на 740 тыс. рублей, арестована квартира.

Иск на индивидуального предпринимателя Ирину Трушкину подавало тоже ООО «Веста», но эта организация управлялась другим гендиректором и характеризовалась иным основным видом деятельности. Иринина «Веста» по документам занимается продажей стройматериалов, а иск касается поставки соляриев, которые, по словам женщины, ей не привезли.

По словам другого столичного предпринимателя Алексея Смирнова, якобы мошенники списали с него долги на 3,3 млн рублей. Это наиболее крупная сумма из тех, которые оспаривают предприниматели. В остальных случаях речь о долгах в 800–900 тыс. рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тайные закупщики: как москвичи внезапно лишились бизнеса и имущества

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021