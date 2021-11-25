Мошенники обанкротили восемь московских предпринимателей

Восемь столичных предпринимателей пытаются оспорить решение арбитража, согласно которому они должны миллионы людям, которых считают мошенниками.

Они рассказали «Известиям», что якобы из-за хорошо продуманной стратегии и филигранной подделки документов они неожиданно для себя самих приобрели статус должников и встали на грань банкротства.

Их истории схожи друг с другом. По рассказам предпринимателей, фирмы-однодневки якобы поставляли бизнесменам различные товары, судя по накладным — огромными партиями.

К примеру, супругам Анне и Алексею Макаровым, владельцам небольшого мебельного магазина в Москве, некая компания «Веста», судя по документам, поставила 300 т стройматериалов — кирпичей и цемента — на общую сумму 900 тыс. рублей. Согласно бумагам, товар привезли не в магазин, а в квартиру на улице Алтайской.

Супруги утверждают, что груз им не поступал, а о «покупке» они узнали только тогда, когда с их личных карт и расчетного счета списали первые 200 тыс. рублей. Позднее предприниматели обнаружили, что на их имущество и счета наложены ограничения еще на 740 тыс. рублей, арестована квартира.

Иск на индивидуального предпринимателя Ирину Трушкину подавало тоже ООО «Веста», но эта организация управлялась другим гендиректором и характеризовалась иным основным видом деятельности. Иринина «Веста» по документам занимается продажей стройматериалов, а иск касается поставки соляриев, которые, по словам женщины, ей не привезли.

По словам другого столичного предпринимателя Алексея Смирнова, якобы мошенники списали с него долги на 3,3 млн рублей. Это наиболее крупная сумма из тех, которые оспаривают предприниматели. В остальных случаях речь о долгах в 800–900 тыс. рублей.

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Тайные закупщики: как москвичи внезапно лишились бизнеса и имущества