Минобороны провело учения комплексов «Искандер-М» на Новой Земле

Экспериментальные учения оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» в Арктике прошли осенью нынешнего года, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве. Результаты были признаны успешными, а все поставленные задачи были отработаны в полном объеме, уточнили в Минобороны.

В частности, ракетные комплексы доказали свою уникальную подвижность, а также возможность эффективно выполнять боевые задачи в условиях Заполярья.

В маневрах были задействованы ОТРК одной из бригад Западного военного округа. Боевые машины были переброшены из Центральной России на Новую Землю самолетами военно-транспортной авиации. В ходе учений личный состав отработал все элементы боевого применения «Искандеров»: развертывание, марш, прибытие на боевые позиции, приведение комплексов в боевое положение. Завершились маневры боевыми пусками ракет.

«Немногие страны обладают такой возможностью тестировать вооружение в разных природно-климатических зонах, — рассказала «Известиям» завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко. — Это повышает общую боеспособность наших вооруженных сил. Сегодня это особенно актуально на фоне складывающейся вокруг российских границ ситуации. В военном плане — повышение квалификации специалистов вооруженных сил, в геополитическом — с точки зрения мировой расстановки сил, полюсов напряженности и способности России оперативно реагировать на угрозы. Это очень важно и с информационной точки зрения. Такие сложные маневры должны служить сигналом нашим оппонентам, которые в последнее время создают напряженную ситуации и своими действиями, и своими заявлениями».

Такие пуски расчеты «Искандеров» проводят примерно раз в год. Как правило, это происходит на знакомых каждому офицеру ракетных войск полигонах Ашулук и Капустин Яр. Отработка боевого применения после длительного перелета, в суровых климатических условиях проводилась впервые.

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