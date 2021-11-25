Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
ЦБ поддержал наделение банков доступом к истории паспортов
Мир
Евротройка призвала Иран восстановить доступ для МАГАТЭ в Карадже
Экономика
Бизнес просит ограничить вывоз деревянного сырья
Мир
Иран призвали выплатить компенсации семьям жертв авиакатастрофы
Общество
Российские горнолыжные курорты на Новый год подорожали до 50%
Мир
В Стамбуле задержали 43 участника протеста против растущей инфляции
Общество
Суд отправил под домашний арест начальника полигона «Капустин Яр»
Общество
Госдума упростила порядок отмены рукописных доверенностей
Экономика
Рестораны в 2022 году поднимут цены до 15%
Мир
При крушении лодки у берегов Франции погиб 31 мигрант

Пушков оценил слова Азарова о «золотом» сале на Украине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский сенатор Алексей Пушков назвал цены на сало на Украине безумными, а возможный ввоз на украинскую территорию этого продукта с Аргентины — тотальной деградацией. Соответствующее заявление в четверг, 25 ноября, он сделал в ответ на публикацию бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в Twitter.

Салозамещение: Киев за год потерял $13 млрд из-за падения экспорта в РФ
Сможет ли Украина восстановить товарооборот с Россией, чтобы стимулировать экономику после пандемии

«Приехали, в общем... Тотальная деградация Украины под лозунгом «вперед, в Европу!» — написал Пушков.

Днем ранее в своем Twitter украинский экс-премьер-министр удивился тому, что килограмм сала стоит 500 гривен (около 1,4 тыс. рублей). Он указал, что самая низкая стоимость продукта на сегодняшний день составляет 200 гривен. Сало продается по и 300, и 350 гривен, что, по словам Азарова, впечатляет.

«Это уже не сало, а какое-то «золото.<...> Вот вам и так называемые реформы, — отметил бывший премьер.

24 ноября стало известно о том, что на Украине цена на сало установила абсолютный рекорд — 500 гривен. При этом, по информации «РИА Новости», такая ситуация сложилась из-за того, что фермеры отказываются разводить свиней сальных пород из-за слишком высоких затрат.

По данным Ассоциации животноводов Украины, корма белковой и зерновой группы подорожали на 20–40%.

Ранее, 5 сентября, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент страны Владимир Зеленский не понял за 2,5 года у власти, как управлять страной. В частности, пего словам, в страну «сало стали завозить».

18 июня эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Украины Ольга Махно предупредила о возможном дефиците сала в стране, а также рассказала о нерентабельности выращивания свиней на Украине, которая обусловлена ростом цен на кормовую составляющую: так, с начала 2019 года стоимость кормов для животных возросла на 20–40% и продолжает стабильно увеличиваться по сей день.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021