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Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 ноября

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Облачная погода, местами небольшие осадки и гололедица ожидаются в столице в четверг, 25 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Дневная температура воздуха в Москве составит от +1 до +3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –1 градуса.

Ветер будет иметь юго-западное направление и скорость 5–10 м/с. Синоптики также предупреждают москвичей о возможных порывах до 17 м/c.

Атмосферное давление составит 741-743 мм ртутного столба.

24 ноября руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог, эколог Александр Шувалов предупредил о резком похолодании в ряде регионов России. При этом в Москве, по его словам, на выходных ожидается осенняя погода — от +2 до +4 градусов.

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