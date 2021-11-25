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Бизнес просит ограничить вывоз деревянного сырья

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Бизнес просит ввести ограничения на вывоз деревянного сырья, чтобы сдержать цены на стройматериалы. С такой инициативой в правительство в ближайшее время обратится Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). В организации считают, что стоит ввести пошлины на экспорт шпона и запретить вывоз кряжа, из которых изготавливают фанеру.

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По данным ассоциации, спрос на эти виды сырья за год вырос на 200%. Это привело к дефициту фанерных полуфабрикатов и росту цен на них в 2,5 раза, сама фанера подорожала в этом году более чем на 150%, отметили в организации.

Фанера применяется для облицовочных и отделочных работ в строительстве, создания опалубки для заливки фундамента, стен, перекрытий, лесов, на которых проводятся высотные работы и операции при возведении частных домов, добавили в ассоциации. Цены на дерево сейчас на 25-30% выше, чем в январе 2021-го, а частные дома подорожали в 1,5 раза за этот же период, сказала член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель.

По мнению Алексея Мостовщикова, меры, предлагаемые АМДПР, позволят снизить дефицит фанеры, но могут спровоцировать развитие серых схем вывоза продукции. Проблему дефицита следует решать повышением производства и внедрением систем мониторинга реализации строительной продукции, уверен эксперт. Цифровые технологии могут не только препятствовать серому вывозу материалов, но и бороться с контрафактом и фальсификатом, считает он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Наводит доску: бизнес просит ограничить вывоз деревянного сырья

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