Путин поддержал идею Голиковой продлить сертификат для переболевших COVID-19

Президент России Владимир Путин поддержал в среду, 24 ноября, инициативу вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о продлении до года срока действия сертификата о вакцинации от коронавируса у переболевших COVID-19.

«Так и будем делать», — сказал глава государства, выслушав доклад Голиковой и ее предложение о том, что у переболевших COVID-19 сертификат должен действовать год, а не 6 месяцев.

Российский лидер напомнил, что каждая страна в зависимости от эпидемиологической ситуации вправе принимать свои решения, между тем специалисты в России склоняются к мнению, что перенесшие коронавирусную инфекцию могут считать себя условно защищенными на протяжении года.

Как отметила вице-премьер, что после одобрения президентом соответствующего предложения в методические рекомендации Минздрава будут внесены необходимые изменения.

Академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский напомнил, что в настоящее время рекомендации по ревакцинации остаются такими же — через полгода. Он сказал, что после перенесенного заболевания время ожидаемого иммунитета уменьшается вакцинации, что довольно странно. Как правило, можно приравнять перенесенное заболевание к вакцинации», — указал он.

Кроме того, 23 ноября губернатор Амурской области Василий Орлов предложил ввести на федеральном уровне порядок предоставления QR-кодов для переболевших COVID-19 в легкой форме и не обращавшихся к врачу. По его словам, эта мера помогла бы снизить общественный резонанс по теме вакцинации, а также разгрузила бы систему здравоохранения.

Ранее, 12 ноября, Минздрав РФ утвердил сроки действия QR-кодов для переболевших после прививки. В приказе министерства сказано, что после вакцинации QR-код действителен год, после болезни — полгода. При этом в случае, если у привитого выявляется коронавирус, его цифровой пропуск аннулируется, а после завершения болезни начинает действовать на полгода. Справку о вакцинации, перенесенной болезни или противопоказаниях граждане могут получить по запросу в больнице или в МФЦ. Электронная версия документа будет доступна на портале госуслуг.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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