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Госдума упростила порядок отмены рукописных доверенностей

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Россияне смогут размещать сведения о прекращении действия доверенности, выданной в простой письменной форме, в том числе в электронной форме, путем публикации в специальном реестре на сайте Федеральной нотариальной палаты. Соответствующий законопроект принят Госдумой в среду, 24 ноября.

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Из пояснительной записки к законопроекту следует, что внесение сведений об отмене доверенности сможет осуществляться также и удаленно в электронной форме. Поправки в статью 189 части первой Гражданского кодекса упростят и сделают безопаснее использование рукописных доверенностей, не удостоверенных в нотариальной форме — например, быстро отменить их. Действующий в настоящее время порядок предусматривает публикацию об отмене доверенности в печатном СМИ.

Сведения об отмене доверенности будут предоставляться Федеральной нотариальной палатой ежедневно и круглосуточно неограниченному кругу лиц без взимания платы через интернет. Если третьи лица не были извещены об отмене доверенности ранее, то они будут считаться извещенными о такой отмене на следующий день после внесения этих сведений во входящий в ЕИС нотариата Реестр распоряжений об отмене доверенностей, выданных в простой письменной форме, либо по истечении одного месяца со дня опубликования таких сведений в официальном издании, в котором публикуются сведения о банкротстве.

При подаче сведений в удаленном режиме распоряжение об отмене документа нужно будет подписать усиленной квалифицированной электронной подписью, уточнили в Федеральной нотариальной палате.

Законопроект может вступить в силу 29 декабря 2021 года.

18 ноября «Известия» писали, что депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко направила на отзыв в ЦБ законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Новыми нормами предлагается предоставить гражданам право подачи заявления в банк, в котором они поручают своим доверенным лицам, например родственникам, давать согласие или блокировать финансовые операции по их счетам.

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