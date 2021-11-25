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ЦБ поддержал наделение банков доступом к истории паспортов

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Банк России поддерживает инициативы, направленные на получение кредиторами информации, позволяющей идентифицировать и оценить заемщика. Об этом «Известиям» сообщили в ЦБ в ответ на запрос о необходимости обеспечить банкам доступ к сведениям о ранее выданных паспортах граждан.

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Из-за того, что в России отменили обязательный штамп в паспорте о ранее выданных удостоверениях личности, банки столкнулись с трудностями при идентификации клиентов. Об этом говорится в письмах Национального совета финансового рынка (НСФР) в правительство, МВД и ЦБ (документы есть у «Известий»). Например, невозможно однозначно связать новый паспорт со старым в базах данных бюро кредитных историй (БКИ).

«Невозможность проверить информацию открывает лазейки для мошенников. Например, они могут получить кредит по одному паспорту. Затем сделать вид, что потеряли его, и получить займ по новому документу с чистой кредитной историей. Если банк не может в моменте проверить старый паспорт, то он обслуживает клиента как нового», ― пояснил Андрей Емелин.

Обязательный штамп в паспорте о ранее выданных удостоверениях личности, а также о браке и о детях в России отменили в июле 2021 года. По информации источников «Известий» в правоохранительных органах, случаи мошенничеств с паспортами набирают обороты. Например, 24 ноября в Москве было возбуждено четыре дела о попытках взять кредит по поддельному паспорту.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Удостоверение ли: банки хотят получить доступ к истории паспортов граждан

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