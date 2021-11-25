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Торговля ждет вдвое большей выручки на «черную пятницу»

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В 2021-м торговля ожидает увеличения оборота вдвое по итогам «черной пятницы» по сравнению с прошлогодним мероприятием. Об этом «Известиям» рассказал президент АКИТ Артем Соколов.

Подают одежду: число онлайн-покупок в «черную пятницу» выросло на 145%
В 2020 году россияне в 2,5 раза чаще совершали покупки на распродажах в интернете

Например, в Wildberries начали распродажу 22–23 ноября, число заказов подскочило в три раза. Акция стартует в ночь на 26 ноября и продлится до конца воскресенья.

Артем Соколов напомнил, что в 2020 году россияне купили товаров со скидками почти на 40 млрд рублей — на 80% больше показателя 2019 года. В этом сезоне в распродаже участвует около 300 тыс. поставщиков. В 2020 году их было 200 тыс. Как обычно, компании представят товары со скидками, максимальный дисконт составит 95%.

В акции участвуют крупнейшие онлайн-площадки и торговые сети: Ozon, «Яндекс.Маркет», Wildberries, Aliexpress, E.bay, Lamoda, Citilink, «М.Видео-Эльдорадо» и многие другие.

Во время акции торговля исполняет основной протокол Роспотребнадзора по антиковидным мерам, предусматривающий дезинфекцию поверхностей, очистку воздуха, маски у персонала и санитайзеры для покупателей, напомнил Артем Соколов. Это исчерпывающий набор, поэтому добавить к нему нечего, сказал эксперт.

Кроме того, интернет-продавцы стимулируют людей делать предоплаченные заказы, чтобы покупатели не задерживались в пунктах выдачи. В Союзе торговых центров согласны с коллегами: стационарная торговля не будет корректировать уже действующие правила, сказал «Известиям» глава организации Булат Шакиров. В большинстве регионов, которые входят в «красные зоны», вход в ТЦ осуществляется по QR-кодам, напомнил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Уделать скидку: торговля ждет вдвое большей выручки на «черную пятницу»

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