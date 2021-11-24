Новые остановочные павильоны установят в центре Благовещенска

Новые остановки появятся в Благовещенске. Павильоны установят на участке улицы Зейской между Шевченко и переулком Святителя Иннокентия, а также на Институтской от Дьяченко и до Кантемирова, где сейчас проводится комплексное благоустройство.

Остановки оснастят антивандальными светильниками, удобными скамейками, электронными табло, сообщает asn24.ru со ссылкой на мэрию. Еще четыре современных павильона смонтируют на улице Ленина от садового товарищества Солнечное в сторону села Верхнеблаговещенское. Ведется поиск подрядчиков.

Ранее заместитель министра транспорта Амурской области Дмитрий Лучников предложил создать единую карту Благовещенска для планирования всех дорожных работ. «Необходима единая карта города со всеми уличными ремонтами на предстоящий сезон, она позволит планировать ремонты и временные этапы производства работ, сроки по которым будут закреплены контрактами», — отметил Лучников. Губернатор Приамурья Василий Орлов одобрил идею.