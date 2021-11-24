Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Россия обеспокоена отклонением ядерной программы Ирана от СВПД
Общество
Метеоролог предупредил о похолодании до -30 в ряде регионов России
Общество
ГД 16 декабря может рассмотреть проекты о введении QR-кодов для граждан
Спорт
Боксер Шульский посоветовал противнику Ойалу опасаться «русских кулаков»
Мир
В Минобороны рассказали об атаке ВВС Израиля на Сирию
Спорт
Тренер «Наполи» не пожал руку Витории после игры со «Спартаком»
Общество
Прокуратура проверит инцидент с севшими на мель двумя баржами в Баренцевом море
Мир
Посол РФ раскритиковал санкции Вашингтона санкции против МФТИ
Наука
Коронавирус у беременных может вести к нарушению психики у плода
Мир
Байден намерен добиться исключения санкций против СП-2 из бюджета США

Новые остановочные павильоны установят в центре Благовещенска

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые остановки появятся в Благовещенске. Павильоны установят на участке улицы Зейской между Шевченко и переулком Святителя Иннокентия, а также на Институтской от Дьяченко и до Кантемирова, где сейчас проводится комплексное благоустройство.

Остановки оснастят антивандальными светильниками, удобными скамейками, электронными табло, сообщает asn24.ru со ссылкой на мэрию. Еще четыре современных павильона смонтируют на улице Ленина от садового товарищества Солнечное в сторону села Верхнеблаговещенское. Ведется поиск подрядчиков.

Ранее заместитель министра транспорта Амурской области Дмитрий Лучников предложил создать единую карту Благовещенска для планирования всех дорожных работ. «Необходима единая карта города со всеми уличными ремонтами на предстоящий сезон, она позволит планировать ремонты и временные этапы производства работ, сроки по которым будут закреплены контрактами», — отметил Лучников. Губернатор Приамурья Василий Орлов одобрил идею.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021