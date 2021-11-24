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Прокуратура проверит инцидент с севшими на мель двумя баржами в Баренцевом море
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Прокуратура проверит инцидент с севшими на мель двумя баржами в Баренцевом море

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Архангельская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности плавания после того, как две баржи сели на мель в Баренцевом море. Об этом сообщает 24 ноября пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошел ранее в среду в 16:16 (время совпадает с мск) в районе пролива Карские ворота из-за сильного волнения в море. Разлива нефтепродуктов не произошло.

По данным ведомства, судно «ПАК», которое буксировало две баржи, сейчас находится в дрейфе, на его борту 10 человек. Никто из них не пострадал.

В настоящее время к месту происшествия следует аварийно-спасательное судно. Как уточнили «Известиям» в Северо-Западной транспортной прокуратуре, оно прибудет на место в 2:00 мск. Ситуация находится на контроле надзорного ведомства.

8 ноября спасательные службы получили сигнал о бедствии с борта контейнеровоза Rise Shine. Сообщалось, что судно село на мель вблизи Находки и получило несколько пробоин. Капитан Rise Shine сообщил, что есть угроза жизни членам экипажа. На помощь контейнеровозу вышел из Владивостока спасательный корабль «Лазурит». Все 14 членов экипажа судна Rise Shine, которые являются гражданами Китая, были спасены.

Спустя неделю директор приморского филиала морской спасательной службы Росморречфлота Иван Агаревский сообщил, что с севшего на мель близ Находки контейнеровоза Rise Shine специалисты откачали 40 тонн топлива.

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