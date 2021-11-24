Зимние социальные туры готовят в Камчатском крае

На Камчатке ведется подготовка к организации предпраздничных зимних социальных туров в декабре.

«В летне-осенний период в рамках программы социальных туров отдохнули 616 экскурсантов. Основными экскурсионными направлениями в минувшем сезоне были Авачинский вулкан, Халактырский пляж, Дачные термальные источники, Толмачевское озеро, пещеры вулкана Горелого, Вилючинский водопад, а также морские прогулки по Авачинской бухте, прогулки по бухте Бабия на сап бордах», — отметила заместитель министра туризма Камчатского края Светлана Пегова.

Всего в период летне-осенних туров проводилось сотрудничество с 14 туроператорами полуострова для разработки программ путешествий, сообщает ИА KamchatkaMedia.

Напомним, в природном парке «Вулканы Камчатки» не будут работать некоторые туристические маршруты. Почвы становятся особенно уязвимыми с началом сезона переменчивой погоды, заморозкой и оттепелей. В зимний период проезд для автомобилей по некоторым маршрутам закроют, чтобы не допустить разрушения снегоходной шахмы и избежать возникновения чрезвычайных ситуаций. В Южно-Камчатском природном парке до июля будут закрыты маршруты к Мутновскому вулкану, вулкану Горелый, а также от вулкана Ксудач до Мутновского вулкана. В Ключевском природном парке до середины июня закрыт маршрут «По следам недавних извержений», до середины июля закрыты маршруты «Вокруг Толбачиков» и «Высоты Камчатки».