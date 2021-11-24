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Метеоролог предупредил о похолодании до -30 в ряде регионов России

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Руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог, эколог Александр Шувалов предупредил о резком похолодании до -30 градусов в ряде регионов России. Об этом он сообщил 24 ноября в беседе с URA.RU.

Резкое похолодание до -25...-30 ожидается начиная с субботы, 27 ноября, в Архангельске, Салехарде, Воркуте, Ухте и Усинске.

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«В выходные в Санкт-Петербурге зима, ночью -10, днем -5 градусов, а в Москве осень, +2, +4, — сказал Шувалов.

Также он добавил, что в основном холод, до -30 градусов, движется строго с запада на восток.

«Понижение температуры будет не менее 10-12 градусов за сутки, это довольно резко», — уточнил он.

Как отметил специалист, причиной таких температурных скачков кроется в формировании узкой переходной зоны между холодом и теплом.

«На севере Скандинавии аномальная температура достигает 8 градусов ниже нормы, и если там формируется антициклон, который частично идет на западную Европу, где в ближайшие дни будет достаточно холодно, то вторая часть могла бы пойти на европейскую территорию страны и Урал», — пояснил Шувалов.

Он уточнил, что вторая часть циклона с юга поддерживается циклонами, которые зарождаются над Балканами и Адриатикой, и активно движутся в центральные районы.

Ранее 24 ноября главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидается в Москве в ближайшие выходные.

По ее словам, в выходные дни погода будет не соответствующая концу осени, так как температура в течение суток будет около 0 градусов, то есть довольно теплая.

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