Тренер «Спартака» прокомментировал победу над «Наполи»

Футболисты московского «Спартака» показали тактически грамотную игру против итальянского «Наполи» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом в среду, 24 ноября, заявил журналистам главный тренер московской команды Руй Витория.

«Это важная победа против отличной команды <…> В первую очередь хотел бы сказать, что с тактической точки зрения матч был сыгран очень хорошо. Игроки показали отличный перформанс, они <…> правильно закрывали зоны и отлично развивали даже небольшие моменты <…> Во втором тайме соперник был силен. «Наполи» перестроил оборону, начал оказывать давление, но мы тоже сыграли хорошо сзади, это заслуженная победа», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Наставник «Спартака» подчеркнул, что несмотря на незначительные ошибки, команда показывала хорошие тактические решения, была «строга в обороне».

В свою очередь, главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что игроки команды были невнимательны в матче с московским «Спартаком». По его словам, спортсмены пропустили быстрый гол, а также допускали много ошибок в обороне.

Ранее в этот «Спартак» одержал победу над итальянским «Наполи» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Игра, прошедшая в Москве, завершился победой российского клуба со счетом 2:1.

«Спартак» вышел на первое место в группе C, имея в активе семь очков в пяти играх. «Наполи» находится на второй позиции. В копилке клуба 7 очков. За ним следует польская «Легия» (6) и английский «Лестер» (5), сообщает «Спорт-Экспресс».

В завершающем туре игроки «Спартака» на выезде сыграют с «Легией», а «Наполи» на своем поле — с «Лестером». Обе игры пройдут 9 декабря.