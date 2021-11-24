Боксер Шульский посоветовал противнику Ойалу опасаться «русских кулаков»
Российский боксер Павел Шульский в среду, 24 ноября, встретился со своим противником кенийцем Коллинсом Ойала на пресс-конференции в МИЦ «Известия». Между участниками боксерского турнира произошла потасовка.
«Павел много пропускает ударов в голову. Учитывая, что это тяжелый дивизион – тебя настолько не беспокоит твоё здоровье?», — обратился Ойала к Шульскому после стычки.
Россиянин не стал молчать и посоветовал противнику опасаться его кулаков.
«Если я сильно не ощущаю удары на голых кулаках, то, что говорить о перчатке? Скоро он почувствует, что такое русские кулаки, и как больно они прилетают в голову», — ответил Шульский.
Ойал, также известный по прозвищу Африканский лев, прилетел в Москву на поединок 23 ноября. По его словам, в последние недели он много тренировался и готов к встрече с российским боксером.
В рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» на ринг также выйдут российский боксер Сергей Кузьмин и бразилец Игора Адиэла. Кузьмин 24 ноября назвал бразильца опасным соперником.
Кузьмин отметил, что перед поединком готовился год, кроме того, ему пришлось пройти реабилитацию после травмы.
Бой Ойала и Шульского 26 ноября в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало в 23:00. В главном состязании этого вечера будет разыгран титул чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ».