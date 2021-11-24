Мост через реку Кута восстановят в Иркутской области

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подало заявку на реконструкцию мостового перехода через реку Кута в Усть-Куте. На разрушенный паводком мост планируется потратить 422,3 млн рублей.

Реконструкцию планируется завершить в 2023 году. При этом, в 2021 году будет потрачено 211,1 млн рублей, в 2022 году 197,6 млн рублей, а в 2023 году 134,9 млн рублей. Прогнозируемая интенсивность движения транспортного потока по полосе движения составит до 2,5 тыс. автомобилей в сутки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт закупок.

Напомним, ремонтные работы на Байкальском тракте будут продолжены в следующем году. Подрядчик приведет в нормативное состояние участок с 42-го по 52-й км. В этом году завершается ремонт участка с 32-го по 42-й км. Во время него специалисты восстанавливают асфальтобетонное покрытие и ремонтируют четыре моста. В Иркутской области подготовлена проектная документация для капитального ремонта пяти участков дорог, которые расположены на особо охраняемой территории озера Байкал в Прибайкальском национальном парке.