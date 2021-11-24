Тренер «Наполи» назвал причины поражения от «Спартака»

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что игроки команды допустили невнимательность в матче с московским «Спартаком» в рамках группового этапа Лиги Европы. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Мы пропустили быстрый гол, он нам создал проблемы. Мы допускали много ошибок, а потом пропустили второй, что еще больше усложнило жизнь. Во втором тайме стали играть лучше, спокойнее, но «Спартак» закрылся в своей штрафной и действовал от обороны», — заявил Спаллетти.

По словам наставника итальянского клуба, его решения по ходу матча дали результат и у футболистов было много подходов к воротам соперника.

«Единственное, нам нужно было быть внимательнее, тогда бы мы не пропустили», — заключил тренер.

Ранее в этот день «Спартак» одержал победу над итальянским «Наполи» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Игра, прошедшая в Москве, завершился победой российского клуба со счетом 2:1.

«Спартак» вышел на первое место в группе C, имея в активе семь очков в пяти играх. «Наполи» находится на второй позиции. В активе клуба 7 очков. За ним следует польская «Легия» (6) и английский «Лестер» (5).

В завершающем туре игроки «Спартака» на выезде сыграют с «Легией», а «Наполи» на своем поле — с «Лестером». Обе игры пройдут 9 декабря.