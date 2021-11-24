Песков раскрыл детали вакцинации Путина назальным препаратом от COVID-19

Президент России Владимир Путин получил назальную вакцину от коронавируса в виде спрея. Об этом 24 ноября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент имел в виду, что речь идет о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие», — приводит «Интерфакс» слова Пескова.

Как уточнил представитель Кремля, назальную вакцину президенту впрыснули в носоглотку и нос на следующий день после ревакцинации препаратом «Спутник Лайт».

«Никаких побочных эффектов, ни температуры у главы государства не было», — добавил Песков.

Ранее Путин на совещании с членами правительства в среду, 24 ноября, сообщил, что принял участие в испытаниях назальной вакцины «Спутник V», которая была разработана в центре им. Гамалеи.

По его словам, вакцину ему сделал заместитель главы центра по научной работе Денис Логунов, с которым он встречался несколько дней назад.

21 ноября Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». Как заявил Песков, президент нормально себя чувствует и продолжает работать после ревакцинации.

В России в настоящее время проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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