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Янтарь

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Фото: пресс-служба ГК «Ростех»
Приморское месторождение янтаря – одно из крупнейших в мире. В 1990-е и начале нулевых годов предприятие было доведено до упадка и банкротства
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Фото: пресс-служба ГК «Ростех»
За несколько лет реализации стратегий, разработанных «Ростехом» и рассчитанных до 2025 года, удалось коренным образом переломить ситуацию
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Фото: пресс-служба ГК «Ростех»
Одной из главных задач стала модернизация производства
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Фото: пресс-служба ГК «Ростех»
В развитие Янтарного комбината с 2016 года было вложено 1,5 млрд рублей
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Фото: пресс-служба ГК «Ростех»
Так выглядел автопарк после перестройки и упадка
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Фото: пресс-служба ГК «Ростех»
С началом возрождения предприятия на закупку новой техники и оборудования было выделено 505 млн рублей
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Фото: пресс-служба ГК «Ростех»
Часть объектов приходилось возводить практически заново
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Фото: пресс-служба ГК «Ростех»
В ремонтно-строительные работы было вложено 638 млн рублей
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Фото: пресс-служба ГК «Ростех»
С 2015 г. началась разработка торгово-сбытовой политики комбината
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Фото: пресс-служба ГК «Ростех»
Сейчас ежедневно на биржевые торги выставляется порядка 15–20 т янтаря-сырца
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