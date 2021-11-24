Умер звезда «Гардемаринов» и «12 стульев» Владимир Кузнецов

Ушел из жизни актер из фильма «Гардемарины, вперед!» Владимир Кузнецов. Информация об этом появилась на портале Кино-Театр.ру.

Кузнецов родился 4 октября 1956 года. В 1978 году он окончил ВГИК, мастерскую Алексея Баталова. В 1978-1993 годах работал в Театре-студии киноактера.

В кино он стал сниматься в начале 1970-х годов.

Он снимался в таких фильмах, как: «12 стульев», «По законам военного времени», «Одиноким предоставляется общежитие», «Мертвые души», «Гардемарины, вперед» и многих других.

Всего на счету актера более сорока картин.