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Школьные КПП в Альметьевске оснастят системой Face ID

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Контрольно-пропускные пункты в школах Альметьевска (Татарстан), установка которых началась 22 ноября, оснастят системой Face ID. Об этом глава Альметьевского района Тимур Нагуманов сообщил в прямом эфире на своей странице в Instagram.

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«Школьные КПП предусмотрены только для школ первой категории. Это школа, где учится более 1 тыс. учеников. Мы начали монтировать их, скоро оснастим системами Face ID для ускорения процесса прохождения учеников», — заявил Нагуманов.

После установки КПП территория школ станет недоступной для посторонних. Чиновник отметил, что некоторые привыкли использовать эти места для досуга и им будет нелегко смириться с нововведениями, однако «закон и требования сегодня предписывают, что территория школ должна быть закрытой».

Как уточняет ИА «Татар-информ», в 2022 году на охрану всех образовательных учреждений Татарстана направят 1,1 млрд рублей.

В середине августа сообщалось о планах властей установить в 79 школах, лицеях и гимназиях Казани усиленную систему контроля и управления доступом.

11 мая в столице республики было совершено нападение на гимназию. Бывший выпускник образовательного учреждения 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в здании, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Жертвами нападения стали двое педагогов и семеро детей. Пострадали 23 человека, 20 из них — несовершеннолетние.

16 ноября стало известно, что напавший на школу прошел экспертизу в психиатрической больнице Санкт-Петербурга. Специалисты сделали вывод, что обвиняемый вменяем и может быть привлечен к уголовной ответственности.

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