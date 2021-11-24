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Эксперт объяснил просрочку «Молдовагазом» платежей «Газпрому»

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Компания «Молдовагаз» не смогла заплатить «Газпрому», так как еще не получила выплаты от потребителей после повышения тарифов. Об этом 24 ноября рассказал бывший глава молдавского Национального агентства по регулированию в энергетике Виктор Парликов.

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«Национальное агентство повысило тарифы. До 10 ноября, как договаривались, в срочном порядке повысили тарифы. Но счета потребителям по новым тарифам придут только в декабре, а оплачивать они их будут до конца декабря. Откуда у «Молдовагаз» до 20 ноября могут появиться деньги, которые потребитель заплатит им до 20 или 31 декабря?» — сказал Парликов каналу РЕН ТВ.

Эксперт отметил, что крупнейшими потребителями газа в Молдавии являются центральные системы отопления, ТЭЦ. Тарифы для электроэнергии, отпускаемой ТЭЦ, будут повышены с 1 декабря. При этом «разрыв по времени» будет и у ТЭЦ, так как представители ТЭЦ начнут собирать средства на оплату по новым тарифам только в январе. То есть средств для оплаты «Молдовагазу» у них до конца января не будет физически.

Парликов заявил, что не понимает, как между «Молдовагазом» и «Газпромом» был заключен контракт, если было понятно, что Молдавия не сможет заплатить деньги до 20 ноября.

«Я не думаю, что они («Молдовагаз» — Ред.) не знали, что не смогут рассчитаться. Хотя, когда они вели переговоры, было понятно, что до 20 ноября денег от тарифов и потребителей просто не будет никакой возможности получить. Это без шансов», — заявил Парликов.

Ранее в этот день «Газпром» согласился на просьбы правительства Молдавии не прекращать поставки газа в страну. Представитель компании Сергей Куприянов отметил, что решение принято в виде исключения. В «Газпроме» отметили, что рассчитывают на выполнение Молдавией обязательств по контракту в будущем.

23 ноября руководители «Молдовагаза» обратились к властям страны с целью получения займа в размере около $74 млн для погашения долга. В тот же день вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил о выделении кабмином страны $75 млн на погашение долга.

Кишинев должен был оплатить газ 22 ноября, но в срок деньги не поступили. В тот же день Куприянов сообщил, что компания уведомила Молдавию о прекращении поставок газа через 48 часов, так как страна не внесла оплату.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.

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