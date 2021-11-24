Эксперт объяснил просрочку «Молдовагазом» платежей «Газпрому»
Компания «Молдовагаз» не смогла заплатить «Газпрому», так как еще не получила выплаты от потребителей после повышения тарифов. Об этом 24 ноября рассказал бывший глава молдавского Национального агентства по регулированию в энергетике Виктор Парликов.
«Национальное агентство повысило тарифы. До 10 ноября, как договаривались, в срочном порядке повысили тарифы. Но счета потребителям по новым тарифам придут только в декабре, а оплачивать они их будут до конца декабря. Откуда у «Молдовагаз» до 20 ноября могут появиться деньги, которые потребитель заплатит им до 20 или 31 декабря?» — сказал Парликов каналу РЕН ТВ.
Эксперт отметил, что крупнейшими потребителями газа в Молдавии являются центральные системы отопления, ТЭЦ. Тарифы для электроэнергии, отпускаемой ТЭЦ, будут повышены с 1 декабря. При этом «разрыв по времени» будет и у ТЭЦ, так как представители ТЭЦ начнут собирать средства на оплату по новым тарифам только в январе. То есть средств для оплаты «Молдовагазу» у них до конца января не будет физически.
Парликов заявил, что не понимает, как между «Молдовагазом» и «Газпромом» был заключен контракт, если было понятно, что Молдавия не сможет заплатить деньги до 20 ноября.
«Я не думаю, что они («Молдовагаз» — Ред.) не знали, что не смогут рассчитаться. Хотя, когда они вели переговоры, было понятно, что до 20 ноября денег от тарифов и потребителей просто не будет никакой возможности получить. Это без шансов», — заявил Парликов.
Ранее в этот день «Газпром» согласился на просьбы правительства Молдавии не прекращать поставки газа в страну. Представитель компании Сергей Куприянов отметил, что решение принято в виде исключения. В «Газпроме» отметили, что рассчитывают на выполнение Молдавией обязательств по контракту в будущем.
23 ноября руководители «Молдовагаза» обратились к властям страны с целью получения займа в размере около $74 млн для погашения долга. В тот же день вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил о выделении кабмином страны $75 млн на погашение долга.
Кишинев должен был оплатить газ 22 ноября, но в срок деньги не поступили. В тот же день Куприянов сообщил, что компания уведомила Молдавию о прекращении поставок газа через 48 часов, так как страна не внесла оплату.
1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.