Прокуратура проверит факт избиения девочки школьницами в Подмосковье

В Московской области прокуратура начала проверку после публикации видео жестокой расправы школьниц над своей сверстницей. Об этом 24 ноября сообщает РЕН ТВ.

«Говори всю правду, не получишь еще раз. Соврешь хоть что-нибудь», — слышны крики на видео.

Судя по видеозаписи, причиной издевательств стало то, что девочка якобы в чем-то обманула своих одноклассниц. Причем происходило всё прямо в ее квартире, пока не было взрослых.

Устроившие самосуд подростки так увлеклись процессом, что уже даже не искали повода — били просто потому, что нравилось, невзирая на просьбы девочки о прекращении издевательств. Произошедшим инцидентом уже заинтересовались следователи.

«Следственные органы обратились к прокурору с ходатайством о передаче материалов данной проверки в производство следователей СО по городу Электростали ГСУ СК РФ по Московской области для проведения полной и всесторонней проверки», — уточнила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Об издевательствах стало известно после того, как сами школьницы опубликовали видео в интернете.

Ранее, 16 ноября, сообщалось, что все детские дома Курганской области проверят после того, как в Сети появилась информация об издевательствах над двухлетним ребенком в одном из таких учреждений.