Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Авиакомпания S7 Airlines начала подготовку к введению QR-кодов в самолетах
Мир
Премьер-министр Швеции подала в отставку через несколько часов после избрания
Интернет
Instagram отметил аккаунт актрисы Шукшиной как публикующий ложную информацию
Общество
В Москве более 20 рейсов задержали и отменили из-за снегопада
Наука
Британские ученые предупредили об опасности нового штамма COVID-19
Культура
Бритни Спирс рассказала о съемках в новом фильме
Общество
Минздрав объявил о регистрации вакцины от коронавируса для подростков
Мир
Суд в Польше признал положения ЕКПЧ не соответствующими конституции
Мир
В Италии одобрили ужесточение ограничений для непривитых от COVID-19
Общество
Умер звезда «Гардемаринов» и «12 стульев» Владимир Кузнецов
Сюжет:

В Италии одобрили ужесточение ограничений для непривитых от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет министров Италии одобрил новый декрет, предусматривающий ужесточение ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 для не вакцинированных от коронавируса граждан. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает газета La Stampa.

Взлет падений: в ЕС усиливают меры безопасности из-за COVID
Как вирусологи объясняют новую вспышку, несмотря на высокий уровень вакцинации в регионе

Изменения коснутся COVID-сертификата green pass. Документ будет выдаваться сроком на 48 часов. Его можно будет получить после сдачи теста на коронавирус. Пропуск будет работать только для доступа на работу и в магазины с необходимыми товарами, а также поездок на межрегиональном транспорте.

Кроме того, в стране введут так называемый super green pass для получивших вакцину или переболевших коронавирусной инфекцией. Его владельцы смогут посещать рестораны в закрытых помещениях, спортивные, развлекательные и культурные учреждения.

Совмин также расширил перечень категорий граждан, для которых вакцинация является обязательной.

Срок введения новых мер не определен окончательно: новый декрет должен вступить в силу в понедельник, 29 ноября.

Ранее в этот день вице-премьер Словакии Рихард Сулик заявил, что правительство страны из-за сложной эпидемиологической ситуации приняло решение ввести с 25 ноября на две недели общенациональный локдаун. Ограничения предусматривают запрет на выход из дома в ночное время, отмену массовых мероприятий в сфере культуры и спорта, закрытие предприятий общепита и служб, а также магазинов, кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости.

В Австрии с 22 ноября, вступил в силу общенациональный локдаун для всех жителей страны, как вакцинированных, так и еще не привитых против коронавируса. Уточняется, что в рамках ограничительных мер гражданам будет разрешено покидать жилье только в случае поездки на работу, удовлетворения основных потребностей повседневной жизни (например, покупок в магазине), прогулки и обращения в медицинские учреждения.

17 ноября «Известиям» в региональном бюро ВОЗ рассказали, что в Европе в настоящий момент наблюдается стремительный рост заболеваемости, госпитализаций и смертей в ЕС. Представители организации подчеркнули необходимость соблюдения в Европе таких мер, как безопасная дистанция, ношение масок и регулярная гигиена рук.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021